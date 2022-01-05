Сассуоло – Дженоа: где смотреть и ставки букмекеров на матч Шевченко в Серии А

Сассуоло – Дженоа: где смотреть и ставки букмекеров на матч Шевченко в Серии А

Очередная попытка украинца одержать первую победу во внутреннем первенстве.

В четверг, 6 января , "Дженоа" украинца Андрея Шевченко проведет выездной поединок 20-го тура Серии А против "Сассуоло".

Отметим, что эта игра состоится после неожиданного результата команды Шевченко в прошлом туре, когда "грифоны" сенсационно отобрали очки у "Аталанты" Руслана Малиновского. Возможно, этот результат подтолкнет "Дженоа" и они, наконец, одержат первую победу под руководством украинца. Сейчас генуэзцы провели с Шевченко во внутреннем первенстве семь игр — две ничьих и пять поражений.

А вот в Кубке Италии у украинского тренера есть повод для радости. Недавно "Дженоа" в 1/16 финала обыграла "Салернитану" и вышла в следующий раунд турнира. Эта победа стала первой для Шевченко во главе "грифонов".

Где смотреть матч Сассуоло — Дженоа

На территории Украины поединок команды Шевченко против "зелено-черных" в прямом эфире покажет видеосервис MEGOGO, являющийся официальным транслятором матчей Серии А. Начало – в 17:30 по киевскому времени.

Прогнозы букмекеров на матч Сассуоло — Дженоа

Так, фаворитом этой игры являются хозяева. Коэффициент на победу "Сассуоло" составляет 1,66. Ничья – 4,42. Победа "Дженоа", в свою очередь, оценивается в 5,25.

В настоящее время "Дженоа" имеет в своем активе 11 пунктов и идет на 18 строчке;

В первом круге "грифоны" дома расписали результативную ничью с "Сассуоло" – 2:2.

Читайте также:

Первое усиление для Шевченко: "Дженоа" оформила трансфер футболиста, прекрасно заявившего о себе в Лиге чемпионов

Команда Шевченко в Серии А договорилась об аренде одноклубника Малиновского: условие удивляет

Минус пять: Шевченко составил черный список игроков "Дженоа"