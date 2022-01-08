Працівникам генконсульства США в Алмати дозволили покинути Казахстан

Йдеться про працівників та членів їхніх родин, які не задіяні в "критично важливих" функціях роботи Генконсульства.

На тлі протестів у Казахстані Держдепартамент США дозволив співробітникам свого генконсульства в Алмати покинути країну.

Як повідомляє "Укрінформ", про це заявили у Держдепі США.

У відомстві повідомили, що йдеться про працівників та членів їхніх родин, які не задіяні у "критично важливих" функціях роботи Генконсульства. Їм дозволили за бажанням покинути Алмати.

Крім того, у Держдепі наголосили, що "у місті можливі демонстрації, протести та напади", які можуть серйозно вплинути на спроможність посольства США надавати консульські послуги.

Нагадаємо, в охопленому протестами Казахстані затримали колишнього голову Комітету нацбезпеки країни Каріма Масімова, якого підозрюють у державній зраді.

Як повідомлялося, у Казахстані люди вийшли на протести після того, як уряд запровадив з 1 січня 2022 року нову ціну на зріджений газ. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв 4 січня оголосив про зниження ціни на газ. Окрім того, люди вимагали відставки уряду – цю вимогу виконали зранку 5 січня.

Протести не припинились, після цього у Казахстані оголосили режим надзвичайної ситуації, а Токаєв заявив, що очолить Раду безпеки Казахстану замість Назарбаєва.

Пізніше Токаєв віддав силовикам наказ відкривати вогонь на ураження без попередження. Він наголосив, "хто не здасьться, того буде знищено".

Що відбувається у Казахстані — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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