ОДКБ официально объявила о завершении операции в Казахстане

ОДКБ официально объявила о завершении операции в Казахстане

Вывод войск начался уже сегодня, 13 января.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) объявила о завершении военной операции в Казахстане.

Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

"Вывод… сил ОДКБ из Казахстана начался уже сегодня, 13 января текущего года, и будет продолжаться в течение 10 дней. …миссия ОДКБ в республике (Казахстане — Ред.) завершена. Это согласованная оценка как политического руководства государств - членов ОДКБ, так и военного командования ОДКБ, так и казахстанских вооруженных сил", — заявил он.

Генсек ОДКБ заявил, что "бандиты и террористы разгромлены". Он признал, что сейчас казахстанские силовики проводят "зачистку" и аресты участников массовых акций.

Что такое ОДКБ

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – военно-политическая организация, в состав которой входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан. Кремль пытается показать ОДКБ как альтернативу НАТО.

Ранее в Сети появились фото, как страны ОДКБ начали выводить своих военных из Казахстана.

Напомним, в начале 2022 года несколько дней подряд в Казахстане продолжались протесты

Президент Казахстана ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны, а также обратился к ОДКБ с просьбой о военной поддержке.

С 6 января в Казахстан от стран-участниц ОДКБ стали прибывать военные, больше всего — из России.

ТСН.ua собрал все версии причастности России к кровавым событиям в Казахстане.

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