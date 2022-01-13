Полагали, что владелец находится внутри: неизвестные напали на паб Макгрегора

Полагали, что владелец находится внутри: неизвестные напали на паб Макгрегора

На месте обнаружили самодельные взрывные устройства.

Паб бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора подвергся нападению, сообщает Daily Mail.

Ночью к пабу Макгрегора в Дублине подъехали двое мужчин на скутере и бросили бутылки с зажигательной смесью. Также на месте нападения были обнаружены самодельные взрывные устройства.

За несколько часов до нападения Макгрегор проводил в заведении дегустацию. Возможно, нападавшие полагали, что ирландец еще находился в баре.

Следует отметить, что никакого ущерба нанесено не было, никто не пострадал.

Ирландец купил паб в 2019 году. Стоимость заведения оценивается в два миллиона фунтов стерлингов.

На счету Макгрегора 22 победы и шесть поражений в боях по правилам ММА. В настоящее время Макгрегор не участвует в соревнованиях, так как восстанавливается после перелома ноги, который он получил на турнире по смешанным единоборствам UFC 264, состоявшемуся в ночь с 10 на 11 июля. Порье одержал над ним победу еще в первом раунде.

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