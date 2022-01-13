Думали, що власник знаходиться всередині: невідомі напали на паб Макгрегора

На місці знайшли саморобні вибухові пристрої.
Паб колишнього чемпіона UFC Конора Макгрегора зазнав нападу, повідомляє Daily Mail.
Вночі до паба Макгрегора в Дубліні під'їхали двоє чоловіків на скутері та кинули пляшки із запалювальною сумішшю. Також на місці нападу було виявлено саморобні вибухові пристрої.
За кілька годин до нападу Макгрегор проводив у закладі дегустацію. Можливо, нападники думали, що ірландець ще перебував у барі.
Варто зазначити, що жодної шкоди завдано не було, ніхто не постраждав.
- Ірландець придбав паб у 2019 році. Вартість закладу оцінюється у два мільйони фунтів стерлінгів.
- На рахунку Макгрегора 22 перемоги та шість поразок у боях за правилами ММА. В даний час Макгрегор не бере участі в змаганнях, так як відновлюється після перелому ноги, який він отримав на турнірі зі змішаних єдиноборств UFC 264, що відбувся в ніч з 10 на 11 липня. Перемогу Пор'є отримав ще у першому раунді.
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