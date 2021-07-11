Макгрегор сломал ногу и проиграл Порье нокаутом на UFC 264

Поединок завершился уже в первом раунде.

В ночь на воскресенье, 11 июля, звездный ирландский боец Конор Макгрегор уступил американцу Дастину Порье в главном поединке турнира UFC 264 в Лас-Вегасе.

Долгожданная битва длилась всего раунд. Со старта Порье захватил инициативу и перевел Макгрегора в партер, начав обрабатывать ударами локтями. В конце раунда Конор сумел подняться, но сломал ногу. Рефери сразу остановил поединок из-за травмы ирландца. Таким образом, Порье победил техническим нокаутом.

Conor McGregor breaks his ankle and Dustin Poirier wins by injury TKO



pic.twitter.com/KWUyvmq7CZ — the Sports ON Tap (@thesportsontap) July 11, 2021

Отметим, что это была третья встреча Макгрегора и Порье в октагоне. Первый бой между Конором и Дастином состоялся 27 сентября 2014. Тогда ирландцу хватило менее двух минут, чтобы нокаутировать американца. В январе 2021 года бойцы сошлись во второй раз - Порье взял реванш, победив нокаутом во втором раунде.

На счету 32-летнего Конора 28 боев в смешанных единоборствах (22 победы, 6 поражений).

32-летний Порье в ММА одержал 28 побед, потерпел шесть поражений, а еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

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