Макгрегор - Порье: онлайн-трансляция боя

Текстовый репортаж реванша между звездными бойцами UFC.

В ночь с субботы, 10 июля, на воскресенье, 11 июля, ирландец Конор Макгрегор проведет поединок против американца Дастина Порье.

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Поединок пройдет в Лас-Вегасе (США) и начнется не ранее 6:00 по киевскому времени. Бой будет не титульным.

Это будет третий поединок между Конором и Дастином. 27 сентября 2014 года ирландец одержал победу над американцем нокаутом в первом раунде. 24 января 2021 года Порье взял реванш, выиграв нокаутом во втором раунде.

На счету 32-летнего Конора 27 боев в смешанных единоборствах (22 победы, 5 поражений).

32-летний Порье в ММА одержал 27 побед, потерпел шесть поражений, а еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

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