Макгрегор - Порье: главные события вокруг супербоя на турнире UFC 264

Полный кард турнира насчитывает 13 поединков.

В ночь с субботы, 10 июля, на воскресенье, 11 июля, состоится реванш между ирландским бойцом Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье. Их бой станет главным событием турнира UFC 264.

Мероприятие пройдет в Лас-Вегасе (США). Поединок между Макгрегором и Порье начнется не ранее 6:00 по киевскому времени .

Associated Press

Этот бой не будет титульным. Однако глава UFC Дэйна Уайт уже заявил, что в случае победы Макгрегор получит возможность поспорить за чемпионский пояс в легком весе, который ранее завоевал бразилец Чарльз Оливейра.

ФАЙТКАРД НАСЧИТЫВАЕТ 13 БОЕВ

Основной кард

Дастин Порье (27-6) – Конор Макгрегор (22-5)

Гилберт Бернс (19-4) – Стивен Томпсон (16-4-1)

Тай Туйваса (11-3) – Грег Харди (7-3)

Ирен Алдана (12-6) – Яна Куницкая (14-5)

Шон О’Мэлли (13-1) – Крис Моутиньо (9-4)

Предварительный кард

Карлос Кондит (32-13) – Макс Гриффин (17-8)

Нико Прайс (14-4) – Мичел Перейра (25-11)

Райан Холл (8-1) – Илия Топурия (10-0)

Тревин Джайлс (14-2) – Дрикус Дю Плесси (15-2)

Ранний предварительный кард

Дженифер Майя (18-7-1) - Джессика Ай (15-9)

Омари Ахмедов (21-5-1) – Брэд Таварес (18-6)

Жалгас Жумагулов (13-5) – Джером Ривера (10-5)

Ху Яоцзун (3-2) – Ален Амедовски (8-2)

МЕРОПРИЯТИЯ ПЕРЕД БОЕМ

Дуэль взглядов Макгрегора и Порье завершилась скандалом. Конор ногой ударил будущего соперника, но драки между ними удалось избежать.

Conor McGregor tried to kick Dustin Poirier during their #UFC264 press conference face-off pic.twitter.com/5TcpHDL6ov — ESPN MMA (@espnmma) July 9, 2021

Уже после церемонии взвешивания Конор едва не подрался с бразильцем Рафаэлем Дос Аньосом, который является запасным бойцом на турнире.

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА БОЙЦОВ

Первый бой между Конором и Дастином состоялся 27 сентября 2014 года. Тогда ирландцу хватило менее чем двух минут, чтобы нокаутировать американца.

КАК ЗАВЕРШИЛСЯ ВТОРОЙ БОЙ

В январе 2021 года бойцы встретились во второй раз. Порье взял реванш, одержав победу нокаутом во втором раунде.

На счету 32-летнего Конора 27 боев в смешанных единоборствах (22 победы, 5 поражений).

32-летний Порье в ММА одержал 27 побед, потерпел шесть поражений, а еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

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