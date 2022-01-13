ОДКБ офіційно оголосила про завершення операції у Казахстані

ОДКБ офіційно оголосила про завершення операції у Казахстані

Виведення військ розпочалося вже сьогодні, 13 січня.

Організація Договору про колективну безпеку (ОДКБ) оголосила про завершення військової операції у Казахстані.

Про це заявив генеральний секретар ОДКБ Станіслав Зась.

"Виведення... сил ОДКБ із Казахстану розпочалося вже сьогодні, 13 січня поточного року, і триватиме протягом 10 днів. ...місія ОДКБ в республіці (Казахстані — Ред.) завершена. Це узгоджена оцінка як політичного керівництва держав — членів ОДКБ, так і військового командування ОДКБ, і казахстанських збройних сил", — заявив він.

Генсек ОДКБ заявив, що "бандити та терористи розгромлені". Він визнав, що зараз казахстанські силовики проводять "зачистку" та арешти учасників масових акцій.

Що таке ОДКБ

Організація договору колективної безпеки (ОДКБ) – військово-політична організація, до складу якої входять Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан. Кремль намагається показати ОДКБ як альтернативу НАТО.

Раніше у Мережі з'явилися фото, як країни ОДКБ почали виводити своїх військових із Казахстану.

Нагадаємо, на початку 2022 року кілька днів поспіль у Казахстані тривали протести.

Президент Казахстану запровадив режим надзвичайного стану на території всієї країни, а також звернувся до ОДКБ із проханням про військову підтримку.

З 6 січня до Казахстану від країн-учасниць ОДКБ стали прибувати військові, найбільше з Росії.

ТСН.ua зібрав усі версії причетності Росії до кривавих подій у Казахстані.

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