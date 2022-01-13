Під Миколаєвом вантажівка втопила понтонний міст

Переправа тоне не вперше.

У Пересадівці (Миколаївська область) сталася аварія – фура втопила понтонний міст.

Переправа тоне не вперше — вона регулярно йде під воду через вагу фур, які їздять нею, пише місцеве видання "Новости-N".

Понтонний міст з'єднує села Пересадівка та Михайло-Ларине, а також є частиною автомобільної дороги, що сполучає Кіровоградську та Баштанську траси.

Восени 2021 року у Пересадівці почали будувати новий міст. Роботи закінчать до 31 грудня 2022 року.

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Раніше стало відомо, що Південний міст столиці збираються знову закрити на капітальний ремонт. Знову хочуть ремонтувати деформаційні шви та змінити дорожнє покриття. Та, як виявилось, за останні роки, такі роботи вже зроблені. І на деякі навіть є гарантія.