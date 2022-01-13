Под Николаевом грузовик утопил понтонный мост

Переправа тонет не в первый раз.

В Пересадовке (Николаевская область) произошла авария – фура утопила понтонный мост.

Переправа тонет не впервые — она регулярно идет под воду из-за веса ездящих по ней фур, пишет местное издание "Новости-N".

Понтонный мост соединяет села Пересадовка и Михайло-Ларино, а также является частью автомобильной дороги, соединяющей Кировоградскую и Баштанскую трассы.

Осенью 2021 года в Пересадовке начали строить новый мост. Работы будут закончены к 31 декабря 2022 года.

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Ранее стало известно, что Южный мост столицы намерен снова закрыть на капитальный ремонт. Вновь хотят ремонтировать деформационные швы и сменить дорожное покрытие. Но, как оказалось, за последние годы такие работы уже сделаны. И на некоторые даже есть гарантия.