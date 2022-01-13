Извечный вопрос: какой мотор выбрать - бензин или дизель?

Сегодня в модельных рядах многих производителей автомобили с бензиновыми и дизельными моторами предлагаются практически за одну цену. Какой же тип двигателя подойдет именно вам?

На старт!

Самое безоговорочное и однозначное преимущество дизеля над бензиновым мотором – это динамические качества. При одинаковой мощности дизель всегда резвее – он куда охотней разгоняет машину благодаря превосходству крутящего момента в полтора-два раза. Ведь именно момент, а не мощность, и отвечает за бодрый разгон.

Знаменитый дизельный подхват с самых низов, буквально с полутора тысяч, многим водителям здорово поднимает настроение – таким напором даже бензиновые двигатели с турбонаддувом не способны похвастать. Дизель еще и нагрузки не боится: хорошо пригруженный пассажирами и багажом автомобиль с дизельным мотором разгоняется ненамного тяжелее порожнего.

Кроме того, дизель эластичнее – то есть способен реализовывать пик своего крутящего момента в большем диапазоне оборотов. На практике это означает, что на дизельной машине можно без проблем трогаться со второй передачи и вообще реже переключаться. Если вы, к примеру, ехали на четвертой ступени на 60 км/ч и вдруг притормозили до 40 км/ч, то для повторного набора хода вовсе не обязательно переходить на третью – дизель верно вытянет.

Уроки экономики

Всюду твердят о выгоде дизеля, поскольку он экономичен. В самом деле, дизельный автомобиль расходует на 15–25% меньше топлива, чем аналогичный с бензиновым мотором. Например, если бензиновый Renault Fluence в городе требует в среднем 7,5 л/100 км, то такой же автомобиль с дизелем довольствуется максимум 5,5 л на "сотню".

А на вместительном минивэне Citroen C4 Grand Picasso с 1,6-литровым дизелем автор этих строк легко уложился в 4,7 л/100 км – и это на столичных улицах! Правда, с экономичной роботизированной коробкой и системой "Старт-стоп".

Да, дизелю нужно значительно меньше топлива, но и в обслуживании он, как правило, заметно дороже и сложнее. Возьмем для примера две версии популярной в народе Škoda Octavia A5. Автомобиль с 1,6-литровым бензиновым мотором за 60 тысяч км пробега потребует на свое регулярное техобслуживание 14 546 гривен. Такая же Octavia, но с 1,9-литровым дизелем примерно аналогичной мощности – уже 19 575 гривен. Разница – более 5000 гривен!

Впрочем, дизельная Octavia даже при таком раскладе останется выгодней: ведь за этот пробег она потребует примерно на 1200 л топлива меньше. Но лишь при одном условии: что за эти 60 тысяч ей не понадобится дорогостоящая чистка топливной аппаратуры.

Увы, но при препаршивом качестве дизтоплива, которое предлагают украинцам даже "раскрученные" сети АЗС, забить форсунки – дело не столь уж редкое. Некоторым владельцам за такой пробег "везет" нарваться на чистку, а то и замену элементов топливной аппаратуры дважды.

У ряда производителей дизельные модификации нуждаются в более частом техобслуживании. Таковы, например, Renault Logan и все его многочисленные "родственники" – Sandero, Dokker, Lodgy, Duster. У бензиновых машин интервал ТО – 15 тысяч км, а у дизельных – лишь 10. Вдобавок сами расценки здорово разнятся: дешевле, понятное дело, сервис для бензиновых версий.

И все-таки в вопросах экономики есть у бензинового мотора аргумент, с которым у дизеля не останется шансов спорить: газобаллонное оборудование! Если даже на самые современные бензиновые двигатели не столь уж сложно установить ГБО (которое при нынешних ценах на бензин и газ отобьется спустя максимум 40 тысяч пробега), то дизелю топливной альтернативы не видать. Именно поэтому в такси очень редко можно повстречать дизельные машины.

Принять для "сугрева"

Дизель – он, конечно, легкий на подъем и экономичный, но вот холодов не любит. Начнем с того, что зимой ему нужно особое, зимнее топливо со специальными добавками – то, что называют летним, на морозе густеет и превращается в желеподобную массу, которая, понятно, не в силах преодолеть путь из бака в цилиндры.

К счастью, в нынешние времена поставщики топлива уже научились вовремя завозить на АЗС нужный тип "солярки" – однако от ошибки или недобросовестности заправщиков никто не застрахован. Если зимой в баке вдруг застынет желе – придется или бежать в автомагазин за всякой недешевой антизагустительной химией, или, по рецепту аксакалов, жечь под машиной факелы… Главное, конечно, чтобы при этом одним большим факелом не стала вся машина.

Кроме того, дизелю нужно гораздо большее время на прогрев, чем бензиновому двигателю, особенно при температурах ниже +5º С. Пытаться его прогреть на холостых оборотах – дело бестолковое: дизель и на ходу-то не спешит разгорячиться. На легковой машине он достигнет рабочей температуры километров через пять после начала движения, а на вседорожнике – и того больше.

Это означает, что все это время вы и ваши пассажиры будете мерзнуть в холодном неприветливом салоне, дожидаясь, когда же, наконец, из "печки" подует живительным теплом. Некоторые автомобили высоких классов с завода комплектуются электрическими подогревателями (в том числе автономными предпусковыми), которые способны значительно ускорить прогрев мотора и даже нагреть его к тому моменту, когда вы подойдете к своему авто.

Наше резюме

Дизельная версия автомобиля без вопросов выгоднее бензиновой тогда, когда их цены одинаковы или очень близки. Если дизель дороже – не поленитесь прикинуть, окупите ли вы его большими пробегами (чем они меньше, тем актуальнее для вас бензиновая машина).

И очень тщательно подходите к вопросу качества топлива: низкопробная "солярка", после которой потребуется чистка, а то и ремонт топливной системы, сведет в минус всю запланированную выгоду и даже невыразимое в материальном эквиваленте удовольствие от задорной дизельной динамики.