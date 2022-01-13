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Извечный вопрос: какой мотор выбрать - бензин или дизель?

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Извечный вопрос: какой мотор выбрать - бензин или дизель?

Сегодня в модельных рядах многих производителей автомобили с бензиновыми и дизельными моторами предлагаются практически за одну цену. Какой же тип двигателя подойдет именно вам?

На старт!

Самое безоговорочное и однозначное преимущество дизеля над бензиновым мотором – это динамические качества. При одинаковой мощности дизель всегда резвее – он куда охотней разгоняет машину благодаря превосходству крутящего момента в полтора-два раза. Ведь именно момент, а не мощность, и отвечает за бодрый разгон.

Знаменитый дизельный подхват с самых низов, буквально с полутора тысяч, многим водителям здорово поднимает настроение – таким напором даже бензиновые двигатели с турбонаддувом не способны похвастать. Дизель еще и нагрузки не боится: хорошо пригруженный пассажирами и багажом автомобиль с дизельным мотором разгоняется ненамного тяжелее порожнего.

Кроме того, дизель эластичнее – то есть способен реализовывать пик своего крутящего момента в большем диапазоне оборотов. На практике это означает, что на дизельной машине можно без проблем трогаться со второй передачи и вообще реже переключаться. Если вы, к примеру, ехали на четвертой ступени на 60 км/ч и вдруг притормозили до 40 км/ч, то для повторного набора хода вовсе не обязательно переходить на третью – дизель верно вытянет.

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Уроки экономики

Всюду твердят о выгоде дизеля, поскольку он экономичен. В самом деле, дизельный автомобиль расходует на 15–25% меньше топлива, чем аналогичный с бензиновым мотором. Например, если бензиновый Renault Fluence в городе требует в среднем 7,5 л/100 км, то такой же автомобиль с дизелем довольствуется максимум 5,5 л на "сотню".

А на вместительном минивэне Citroen C4 Grand Picasso с 1,6-литровым дизелем автор этих строк легко уложился в 4,7 л/100 км – и это на столичных улицах! Правда, с экономичной роботизированной коробкой и системой "Старт-стоп".

Да, дизелю нужно значительно меньше топлива, но и в обслуживании он, как правило, заметно дороже и сложнее. Возьмем для примера две версии популярной в народе Škoda Octavia A5. Автомобиль с 1,6-литровым бензиновым мотором за 60 тысяч км пробега потребует на свое регулярное техобслуживание 14 546 гривен. Такая же Octavia, но с 1,9-литровым дизелем примерно аналогичной мощности – уже 19 575 гривен. Разница – более 5000 гривен!

Впрочем, дизельная Octavia даже при таком раскладе останется выгодней: ведь за этот пробег она потребует примерно на 1200 л топлива меньше. Но лишь при одном условии: что за эти 60 тысяч ей не понадобится дорогостоящая чистка топливной аппаратуры.

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Увы, но при препаршивом качестве дизтоплива, которое предлагают украинцам даже "раскрученные" сети АЗС, забить форсунки – дело не столь уж редкое. Некоторым владельцам за такой пробег "везет" нарваться на чистку, а то и замену элементов топливной аппаратуры дважды.

У ряда производителей дизельные модификации нуждаются в более частом техобслуживании. Таковы, например, Renault Logan и все его многочисленные "родственники" – Sandero, Dokker, Lodgy, Duster. У бензиновых машин интервал ТО – 15 тысяч км, а у дизельных – лишь 10. Вдобавок сами расценки здорово разнятся: дешевле, понятное дело, сервис для бензиновых версий.

И все-таки в вопросах экономики есть у бензинового мотора аргумент, с которым у дизеля не останется шансов спорить: газобаллонное оборудование! Если даже на самые современные бензиновые двигатели не столь уж сложно установить ГБО (которое при нынешних ценах на бензин и газ отобьется спустя максимум 40 тысяч пробега), то дизелю топливной альтернативы не видать. Именно поэтому в такси очень редко можно повстречать дизельные машины.

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Принять для "сугрева"

Дизель – он, конечно, легкий на подъем и экономичный, но вот холодов не любит. Начнем с того, что зимой ему нужно особое, зимнее топливо со специальными добавками – то, что называют летним, на морозе густеет и превращается в желеподобную массу, которая, понятно, не в силах преодолеть путь из бака в цилиндры.

К счастью, в нынешние времена поставщики топлива уже научились вовремя завозить на АЗС нужный тип "солярки" – однако от ошибки или недобросовестности заправщиков никто не застрахован. Если зимой в баке вдруг застынет желе – придется или бежать в автомагазин за всякой недешевой антизагустительной химией, или, по рецепту аксакалов, жечь под машиной факелы… Главное, конечно, чтобы при этом одним большим факелом не стала вся машина.

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Кроме того, дизелю нужно гораздо большее время на прогрев, чем бензиновому двигателю, особенно при температурах ниже +5º С. Пытаться его прогреть на холостых оборотах – дело бестолковое: дизель и на ходу-то не спешит разгорячиться. На легковой машине он достигнет рабочей температуры километров через пять после начала движения, а на вседорожнике – и того больше.

Это означает, что все это время вы и ваши пассажиры будете мерзнуть в холодном неприветливом салоне, дожидаясь, когда же, наконец, из "печки" подует живительным теплом. Некоторые автомобили высоких классов с завода комплектуются электрическими подогревателями (в том числе автономными предпусковыми), которые способны значительно ускорить прогрев мотора и даже нагреть его к тому моменту, когда вы подойдете к своему авто.

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Наше резюме

Дизельная версия автомобиля без вопросов выгоднее бензиновой тогда, когда их цены одинаковы или очень близки. Если дизель дороже – не поленитесь прикинуть, окупите ли вы его большими пробегами (чем они меньше, тем актуальнее для вас бензиновая машина).

И очень тщательно подходите к вопросу качества топлива: низкопробная "солярка", после которой потребуется чистка, а то и ремонт топливной системы, сведет в минус всю запланированную выгоду и даже невыразимое в материальном эквиваленте удовольствие от задорной дизельной динамики.

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