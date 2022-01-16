На Донбассе пророссийские боевики ранили украинского военного

Состояние его здоровья – удовлетворительное.

С начала суток 16 января со стороны Российской Федерации украинские военные зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня в зоне Операции объединенных сил. В результате обстрелов военнослужащий ВСУ получил ранения.

Об этом говорится в вечерней сводке штаба ООС.

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"Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. В сторону Екатериновки вооруженные формирования РФ открывали огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия" — сообщили в пресс-центре ООС.



В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Военный находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.



"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными. Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ ", — подчеркнули в пресс-службе ООС.

Напомним, на Донбассе обнаружили 275 единиц военной техники боевиков, в том числе танки и САУ. Это свидетельствует о систематическом создании предпосылок для дальнейшей эскалации напряжения на линии соприкосновения.

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