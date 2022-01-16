"Ливерпуль" одержал сокрушительную победу и поднялся на второе место в АПЛ

"Ливерпуль" одержал сокрушительную победу и поднялся на второе место в АПЛ

Команда Юргена Клоппа убедительно разобралась с "пчелами".

"Ливерпуль" в домашнем матче 22-го тура английской Премьер-лиги разгромил "Брентфорд" со счетом 3:0 .

За минуту до конца первого тайма бразилец Фабинью вывел мерсисайдский клуб вперед. Таким образом, хозяева ушли на перерыв с минимальным преимуществом в счете.

Во второй половине встречи подопечные Юргена Клоппа довели дело до уверенной победы. Сначала на 69-й минуте второй мяч в ворота гостей отправил Алекс Окслейд-Чемберлен.

А на 77-й минуте все вопросы о победителе поединка снял японец Такуми Минамино, который только за три минуты до этого вышел на замену.