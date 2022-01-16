"Ливерпуль" одержал сокрушительную победу и поднялся на второе место в АПЛ

Команда Юргена Клоппа убедительно разобралась с "пчелами".
"Ливерпуль" в домашнем матче 22-го тура английской Премьер-лиги разгромил "Брентфорд" со счетом 3:0.
За минуту до конца первого тайма бразилец Фабинью вывел мерсисайдский клуб вперед. Таким образом, хозяева ушли на перерыв с минимальным преимуществом в счете.
Во второй половине встречи подопечные Юргена Клоппа довели дело до уверенной победы. Сначала на 69-й минуте второй мяч в ворота гостей отправил Алекс Окслейд-Чемберлен.
А на 77-й минуте все вопросы о победителе поединка снял японец Такуми Минамино, который только за три минуты до этого вышел на замену.
- "Ливерпуль", прервав трехматчевую безвыигрышную серию в АПЛ, набрал 45 баллов и вышел на второе место в турнирной таблице. На третью позицию опустился "Челси" (43 пункта) - команда Тухеля вчера проиграла безоговорочному лидеру чемпионата - "Манчестер Сити".
- "Брентфорд" с 23 очками в активе остался на 14-м месте.
- В следующих поединках АПЛ "красные" 23 января на выезде сыграют против "Кристалл Пэлас", а "пчелы" 19 января примут "Манчестер Юнайтед".