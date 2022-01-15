"Манчестер Сити" без Зинченко обыграл главного конкурента в АПЛ

"Манчестер Сити" без Зинченко обыграл главного конкурента в АПЛ

"Горожане" продолжили преобладание в турнирной таблице.

В рамках 22-го тура чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" на своем поле минимально обыграл "Челси" – 1:0 .

Единственный гол поединка забил на 70-й минуте Кевин Де Брюйне. Ему ассистировал Жуан Канселу.

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко не попал в заявку на этот матч.

"Манчестер Сити" уверенно лидирует в чемпионате Англии. Челси с отставанием в 13 очков располагается на второй позиции.

В следующем матче в рамках АПЛ "Манчестер Сити" сыграет с "Саутгемптоном" 22 января. "Челси" встретится с "Брайтоном" 18 января.

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