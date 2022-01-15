Москва ведет кампанию дезинформации, чтобы оправдать вторжение в Украину — британский МИД

Москва ведет кампанию дезинформации, чтобы оправдать вторжение в Украину — британский МИД

Лондон призывает прекратить агрессию.

Российские власти ведут кампанию дезинформации, направленную на оправдание военного вторжения в Украину.

Такое мнение высказала министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в Twitter.

В Британском МИД еще раз призвали Российскую Федерацию прекратить агрессию против Украины.

"Россия ведет кампанию дезинформации, направленную на дестабилизацию и оправдание вторжения в суверенную соседнюю Украину. Россия должна прекратить свою агрессию, деэскалацию и начать конструктивные переговоры", — подчеркнула министерша.

Напомним, американские СМИ опубликовали карту, на которой показали расположение войск государства-агрессора России вдоль границы с Украиной. Карту составлено на основе данных от украинских и западных чиновников, а также независимых военных аналитиков и спутниковых снимков.

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