Москва ведет кампанию дезинформации, чтобы оправдать вторжение в Украину — британский МИД

Лондон призывает прекратить агрессию.
Российские власти ведут кампанию дезинформации, направленную на оправдание военного вторжения в Украину.
Такое мнение высказала министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в Twitter.
В Британском МИД еще раз призвали Российскую Федерацию прекратить агрессию против Украины.
"Россия ведет кампанию дезинформации, направленную на дестабилизацию и оправдание вторжения в суверенную соседнюю Украину. Россия должна прекратить свою агрессию, деэскалацию и начать конструктивные переговоры", — подчеркнула министерша.
Напомним, американские СМИ опубликовали карту, на которой показали расположение войск государства-агрессора России вдоль границы с Украиной. Карту составлено на основе данных от украинских и западных чиновников, а также независимых военных аналитиков и спутниковых снимков.
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