На улицах Казахстана стали снимать таблички с именем Назарбаева

Появилась петиция о возвращении столицы былого названия.

В городах Казахтана, всколыхнувших массовые протесты, с жилых домов и зданий организаций начали снимать таблички, где упоминается имя экс-президента Нурсултана Назарбаева

Об этом сообщает агентство КазТАГ.

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Отмечается, что таблички и другие упоминания о Назарбаеве начали снимать уже после протестов. Издание пишет, что мраморные таблички на русском и казахском исчезли у здания Фонда Нурсултана Назарбаева.

В зале совещаний здания полиции Алматы изъяли указание авторства под изложенной цитатой бывшего президента. Туда же поместили фотографию с совещания с участием действующего президента Касим-Жомарта Токаева.

К слову, до сих пор в Алматы местные власти не восстановили таблички с именем Назарбаева на проспекте, который носит его имя.

Агентство также пишет, что петиция о возвращении столицы Казахстана прежнего названия – Астана, обрушила сайт, на котором она была размещена. Сейчас работа сайта возобновлена, а сама петиция подписана более 80 тыс. человек.

Следует заметить, что Назарбаев возглавлял страну с 1990 по 2019 год. Около двух лет назад в марте он подал в отставку. В стране прошли внеочередные выборы. Победу одержал Касим-Жомарт Токаев. В апреле 2021 года Назарбаев ушел с поста главы Ассамблеи народа Казахстана. В ноябре прошлого года он прекратил возглавлять руководящую партию "Нур Отан".

Напомним, с начала января в Казахстане продолжались бурные протесты, переросшие в вооруженные стычки. Одним из их лозунгов стал "Дед, уходи", который адресован отцу Алии Нурсултану Назарбаеву. Экспрезидент ни разу с тех пор не являлся на люди. Впрочем, вроде бы поддерживает действия своего преемника президента Токаева, который для наведения порядка в стране пригласил в Казахстан войска ОДКБ — из России, Беларуси, Кыргызстана и Армении. С 13 января их уже начали выводить из страны.

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