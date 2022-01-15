Москва веде кампанію дезінформації, аби виправдати вторгнення до України - британське МЗС

Лондон закликає припинити агресію.
Російська влада веде кампанію дезінформації, спрямовану на виправдання військового вторгнення до Україну.
Таку думку висловила міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс у Twitter.
У Британському МЗС вкотре закликали Російську Федерацію припинити агресію проти України.
"Росія веде кампанію дезінформації, спрямовану на дестабілізацію і виправдання вторгнення в суверенну сусідню Україну. Росія повинна припинити свою агресію, деескалацію і почати конструктивні переговори", - наголосила міністерка.
Нагадаємо, американські ЗМІ опублікували карту, на якій показали розташування військ держави-агресора Росії вздовж кордону з Україною. Карту складено на основі даних від українських та західних чиновників, а також незалежних військових аналітиків та супутникових знімків.
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