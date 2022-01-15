Невідомий взяв у заручники відвідувачів синагоги у Техасі

Невідомий взяв у заручники відвідувачів синагоги у Техасі

Інформації про постраждалих не надходило.

Невідомий взяв у заручники відвідувачів синагоги в американському Коллівіллі, що у штаті Техас.

Про це з посиланням на поліцію повідомляє The Dallas Morning News.

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За словами сержанта поліції Дару Нельсона, у синагозі відбувалася ранкова служба. Громада вела трансляцію у Facebook. Раптом почулися крики чоловіка на парафіян. Втім, трансляцію видалили із соціальної мережі

Озброєний чоловік взяв у заручники рабина та ще трьох людей, повідомило вдання ABC News. Наразі невідомо, скільки осіб перебуває будівлі. Інформації про постраждалих не надходило.

Переговорники від влади зв'язалися із підозрюваним у захопленні заручників. В операції беруть участь ФБР та Департамент громадської безпеки Техасу. Мешканців району евакуювали.

Як повідомлялося, у США у міст Юджин після стрілянини у WOW Hall до лікарні доправили шістьох поранених. За словами поліції та свідків, невідомий почав стріляти з пістолета в людей, які зібралися біля задніх дверей закладу, де саме проходив концерт.

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