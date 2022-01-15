У США через вуса Гітлера з роботи звільнили полісмена: подробиці

У США через вуса Гітлера з роботи звільнили полісмена: подробиці

Чоловік заявив, що його витівка не має нічого спільного з нацизмом не має.

У США у місті Пітерсберг після публікації посту в Мережі звільнили співробітника поліції.

Про це повідомляє alaskapublic.org.

43-річний Джонні Дуейн Пікл опублікував на своїй сторінці в мережі пост із світлиною сина, який носить вуса Гітлера, стоїть прямо й віддає честь.

"Щойно показав це своєму синові. Він сказав, що це стане його мрією", - підписав свій допис автор.

Користувачам Мережі, зокрема, й керівництву поліції така витівка чоловіка не сподобалася, і його звільнили з роботи.

Сам же Пікл говорить, що пост вирвано з контексту. Він сказав, що на фото його син грається в свій улюблений фільм "Кролик Джоджо" зі своїми двоюрідними братами.

Звільнений полісмен додає, що не хотів нікого образити своїм постом і зараз шукає іншу роботу.

Нагадаємо, що 24-річна дівчина після звільнення з роботи почала заробляти 180 тис. грн на місяць, публікуючи інтимні фото.

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