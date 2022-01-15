В США из-за усов Гитлера с работы уволили полисмена: подробности

Мужчина заявил, что его выходка не имеет ничего общего с нацизмом.
В США в городе Питерсберг после публикации поста в Сети уволили сотрудника полиции.
Об этом сообщает alaskapublic.org.
43-летний Джонни Дуэйн Пикл опубликовал на своей странице в сети пост с фотографией сына, который носит усы Гитлера, стоит прямо и отдает честь.
"Только что показал это своему сыну. Он сказал, что это станет его мечтой", — подписал свое сообщение автор.
Пользователям Сети, в частности, и руководству полиции такая выходка мужчины не понравилась, и его уволили с работы.
Сам же Пикл говорит, что пост вырван из контекста. Он сказал, что на фото его сын играет в свой любимый фильм "Кролик Джоджо" со своими двоюродными братьями.
Уволенный полисмен добавляет, что не хотел никого обидеть своим постом и сейчас ищет другую работу.
Напомним, что 24-летняя девушка после увольнения с работы начала зарабатывать 180 тыс. грн в месяц, публикуя интимные фото.
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