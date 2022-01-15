Народные приметы, обряды и обычаи 15 января 2022

Серая ворона при закате одиночеством сидит на верхушке высочайшего дерева — жди свирепого мороза.
15 января верующие и церковь чтят память святителя Сильвестра, папы Римского, преподобного Серафима Саровского, чудотворца, преподобного Сильвестра Печерского, в Ближних пещерах, священномученика Феогена, епископа Парийского. Это — суббота перед Богоявлением или предпраздник Богоявления.
15 января: украинские народные приметы
- Серая ворона при закате одиночеством сидит на верхушке высочайшего дерева – жди свирепого мороза.
- Пес на снегу сворачивается "калачиком" — на мороз, а вытягивается, разбрасывает лапы — на оттепели.
- Если пес спит больше обычного, нехотя двигается, перестает лаять — быть потеплением.
15 января: церковный праздник
Папа римский Сильвестр I родился в III веке в Риме в христианской семье. О жизни этого Святого проповедника известно очень мало, но одна легенда дошла до наших дней спустя многие столетия. Согласно этой древней легенде, 314 года нашей эры, Святой Сильвестр поймал ветхозаветное чудовище — морского змея Левиафана. В католической среде считалось, что в 1000 году этот библейский монстр вырвется на свободу и тогда придет конец света.
Однако стараниями Святого Сильвестра этого не произошло, Сильвестр спас мир от библейской катастрофы. В этой легенде объединились образ Сильвестра I, убившего дракона 314 года, и Сильвестра II, считавшегося магом, противостоящим проискам дьявола, папа римский в 999 — 1003 годах.
15 января: народные традиции
В Украине "Селиверстов день" или "День Кура и Курицы" отмечается по народным обычаям. Этот день считается куриным праздником: чистят курятники, устраивают насесты, окуривают стены дымом от жаркого обмана или коровьего навоза с углем.
15 января: что следует делать
В ряде мест в курятнике непременно висел "куриный бог", чтобы чудовища не давили кур. Ранним утром бабушки омывали наговоренной водой места у двери, чтобы защитить вход в дом болезням-лихорадкам.
15 января: что категорически запрещено
- Ссориться.
- Ругаться.
Читайте также:
- Ретроградная Венера: гороскоп для всех знаков зодиака
- Ретроградная Венера: что нужно делать и что категорически запрещено
- Лунные и солнечные затмения-2022: точные даты и влияние
- Таропрогноз на 2022 год: что карты нам прочат
- Мистический прогноз на 2022 год: что руны нам прочат
- Суперлуние 2022: даты и влияние
- Луна без курса-2022: в чем таится угроза, что нужно делать и чего лучше избегать
- Месяц без курса в январе 2022: чем опасен этот период, что нужно делать и что категорически запрещено
- Уран вернулся к директному движению: что нужно делать и что категорически запрещено