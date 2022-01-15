Народные приметы, обряды и обычаи 15 января 2022

Серая ворона при закате одиночеством сидит на верхушке высочайшего дерева — жди свирепого мороза.

15 января верующие и церковь чтят память святителя Сильвестра, папы Римского, преподобного Серафима Саровского, чудотворца, преподобного Сильвестра Печерского, в Ближних пещерах, священномученика Феогена, епископа Парийского. Это — суббота перед Богоявлением или предпраздник Богоявления.

15 января: украинские народные приметы

Серая ворона при закате одиночеством сидит на верхушке высочайшего дерева – жди свирепого мороза.

Пес на снегу сворачивается "калачиком" — на мороз, а вытягивается, разбрасывает лапы — на оттепели.

Если пес спит больше обычного, нехотя двигается, перестает лаять — быть потеплением.

15 января: церковный праздник

Папа римский Сильвестр I родился в III веке в Риме в христианской семье. О жизни этого Святого проповедника известно очень мало, но одна легенда дошла до наших дней спустя многие столетия. Согласно этой древней легенде, 314 года нашей эры, Святой Сильвестр поймал ветхозаветное чудовище — морского змея Левиафана. В католической среде считалось, что в 1000 году этот библейский монстр вырвется на свободу и тогда придет конец света.

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Однако стараниями Святого Сильвестра этого не произошло, Сильвестр спас мир от библейской катастрофы. В этой легенде объединились образ Сильвестра I, убившего дракона 314 года, и Сильвестра II, считавшегося магом, противостоящим проискам дьявола, папа римский в 999 — 1003 годах.

15 января: народные традиции

В Украине "Селиверстов день" или "День Кура и Курицы" отмечается по народным обычаям. Этот день считается куриным праздником: чистят курятники, устраивают насесты, окуривают стены дымом от жаркого обмана или коровьего навоза с углем.

15 января: что следует делать

В ряде мест в курятнике непременно висел "куриный бог", чтобы чудовища не давили кур. Ранним утром бабушки омывали наговоренной водой места у двери, чтобы защитить вход в дом болезням-лихорадкам.

15 января: что категорически запрещено

Ссориться.

Ругаться.

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