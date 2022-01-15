Игривые танцы девушек в боди и изысканный ресторан: Эктор Хименес-Браво отпраздновал юбилей

Игривые танцы девушек в боди и изысканный ресторан: Эктор Хименес-Браво отпраздновал юбилей

Звезде исполнилось 50 лет.

Известный колумбийский шеф-повар Эктор Хименес-Браво, вчера, 14 декабря, отпраздновал свой юбилей.

Знаменитому ведущему исполнилось 50 лет. С самого утра Эктор получал различные поздравления от друзей, известных людей, коллег и фанатов.

Как Эктор Хименес-Браво отпраздновал юбилей / instagram.com/hectorjimenezbravo

Впрочем, отпраздновал день рождения повар в кругу близких ему людей. К слову, собрать гостей звезда решил в изысканном ресторане. Там он угощал своих друзей разными вкусными блюдами.

Как Эктор Хименес-Браво отпраздновал юбилей / instagram.com/hectorjimenezbravo

Кроме этого, гостей ждало много сюрпризов. В частности, их развлекали девушки, которые исполняли игривые танцы в боди.

Как Эктор Хименес-Браво отпраздновал юбилей / instagram.com/hectorjimenezbravo

"Я был в кругу друзей. Наслаждался моментом", – поделился повар.

Кстати, друзья тоже устроили ведущему сюрприз. Они приготовили ему именинный торт со свечами. Эктор загадал желание, которое обязательно сбудется.

Как Эктор Хименес-Браво отпраздновал юбилей / instagram.com/hectorjimenezbravo

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