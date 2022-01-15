У ПАР школяр застрелив однокласника і застрелився сам

У ПАР школяр застрелив однокласника і застрелився сам

Один із школярів образився на іншого і вирішив з'ясувати стосунки за допомогою зброї.

У Південній африканській республіці школяр влаштував у школі стрілянину. Він застрелив однокласника, а після цього звів рахунки з життям.

Про це повідомляє BBC.

16-річний південноафриканський школяр застрелив однокласника після сварки, перш ніж покінчити з життям. Ці двоє були учнями 10 класу середньої школи Лесіби в Дейвітоні, провінція Гаутенг.

Стрілянина сталася в приміщенні школи. Поліція з’ясовує обставини смертельної події.

Співробітників з питань психічного здоров’я відправили до школи, щоб проконсультувати тих, хто, можливо, постраждав.

Нагадаємо, що під час судового засідання обвинуваченого у вбивстві учасників АТО на Житомирщині у травні 2020 року Анатолія Захаренка госпіталізували через погане самопочуття. У чоловіка підвищився тиск.

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