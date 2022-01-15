В ЮАР школьник застрелил одноклассника и застрелился сам

Один из школьников обиделся на другого и решил выяснить отношения с помощью оружия.
В Южной африканской республике школьник устроил в школе стрельбу. Он застрелил одноклассника, а затем свел счеты с жизнью.
Об этом сообщает BBC.
16-летний южноафриканский школьник застрелил одноклассника после ссоры, прежде чем покончить с жизнью. Эти двое были учениками 10 класса средней школы Лесибы в Дейвитоне, провинция Гаутенг.
Стрельба произошла в помещении школы. Полиция выясняет обстоятельства смертельного происшествия.
Сотрудников по психическому здоровью отправили в школу, чтобы проконсультировать тех, кто, возможно, пострадал.
Напомним, что во время судебного заседания обвиняемого в убийстве участников АТО в Житомирской области в мае 2020 года Анатолий Захаренко был госпитализирован из-за плохого самочувствия. У мужчины повысилось давление.
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