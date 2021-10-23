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В Росії вантажівка протаранила потяг: з рейок зійшли 14 вагонів і локомотив, є жертви (фото, відео)

Фото: facebook.com/zabzd.official / ©
Фото: facebook.com/zabzd.official / ©
Фото: facebook.com/zabzd.official / ©
Фото: facebook.com/zabzd.official / ©

Внаслідок аварії загинули дві особи, ще двоє знаходяться в медичному закладі.

На переїзді станції Лєдяная в Амурській області (Росія) у суботу, 23 жовтня, вантажівка протаранила потяг.

Про це повідомила пресслужба Забайкальської залізниці.

"Вантажний поїзд в суботу протаранив вантажівку на переїзді станції Лєдяная в Амурській області, водій автомобіля загинув. Локомотивна бригада госпіталізована, з рейок зійшли 14 вагонів і локомотив", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що водій вантажного автомобіля порушив правила дорожнього руху і  виїхав на шлях на заборонений сигнал світлофора перед вантажним поїздом, що наближався. Машиніст застосував екстрене гальмування, але відстань була недостатньою, і зіткнення уникнути не вдалося. 

Через аварію затримується пасажирський поїзд № 8 повідомленням Омськ - Владивосток. Для ліквідації наслідків створений оперативний штаб.

Пізніше стало відомо, що внаслідок аварії помер і помічник машиніста. Таким чином, число жертв трагедії зросла до двох осіб.

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