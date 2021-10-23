В Росії вантажівка протаранила потяг: з рейок зійшли 14 вагонів і локомотив, є жертви (фото, відео)

В Росії вантажівка протаранила потяг: з рейок зійшли 14 вагонів і локомотив, є жертви (фото, відео)

Внаслідок аварії загинули дві особи, ще двоє знаходяться в медичному закладі.

На переїзді станції Лєдяная в Амурській області (Росія) у суботу, 23 жовтня, вантажівка протаранила потяг.

Про це повідомила пресслужба Забайкальської залізниці.

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"Вантажний поїзд в суботу протаранив вантажівку на переїзді станції Лєдяная в Амурській області, водій автомобіля загинув. Локомотивна бригада госпіталізована, з рейок зійшли 14 вагонів і локомотив", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що водій вантажного автомобіля порушив правила дорожнього руху і виїхав на шлях на заборонений сигнал світлофора перед вантажним поїздом, що наближався. Машиніст застосував екстрене гальмування, але відстань була недостатньою, і зіткнення уникнути не вдалося.

В Приамурье грузовик столкнулся с поездом на железнодорожном переезде под Благовещенском — локомотив и 14 товарных вагонов сошли с рельсов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Забайкальской железной дороги. Водитель грузовика погиб, локомотивная бригада в больнице. https://t.co/Ds4Tnj4QFE — Лентач (@oldLentach) October 23, 2021

Через аварію затримується пасажирський поїзд № 8 повідомленням Омськ - Владивосток. Для ліквідації наслідків створений оперативний штаб.

Пізніше стало відомо, що внаслідок аварії помер і помічник машиніста. Таким чином, число жертв трагедії зросла до двох осіб.

Нагадаємо:

В Австралії потяг зіткнувся з автомобілем на колії. Машиніст потяга загальмувати не встиг, а тому перший вагон зійшов з рейок. Згодом рятувальникам довелось визволяти машиніста з-під уламків.

Машиніст потяга загальмувати не встиг, а тому перший вагон зійшов з рейок. Згодом рятувальникам довелось визволяти машиніста з-під уламків. В американському штаті Міссурі з рейок зійшов вантажний поїзд з новими автомобілями Ford. Потяг віз моделі F-150 та Transit зі складального підприємства Ford Kansas City, розташованого в Клейкомо, штат Міссурі.

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