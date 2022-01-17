В России под колесами поезда погиб тигр: видео

В России под колесами поезда погиб тигр: видео

Этот хищник занесен в Красную книгу и является символом 2022 года по китайскому календарю.

В Хабаровском крае России под колеса локомотива попал символ 2022 года по восточному календарю — тигр.

Об этом инциденте, произошедшем накануне, сообщили в понедельник, 17 января, на сайте регионального Минприроды.

"Животное было сбито ранним утром локомотивом на железнодорожном перегоне с. Аван — с. Котыково", — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции изъяли тушу зверя с места аварии и доставили для проведения экспертизы в специализированную лабораторию. Очевидцы утверждают, что погибший хищник был молодым и неопытным, ему едва исполнился год.

Видео, на котором виден тигр, ставший жертвой железнодорожной аварии, опубликовали в Telegram-канале Mash.

Как известно, на Дальнем Востоке России обитают амурские тигры, являющиеся самым большим видом среди этих хищников. Он занесен в международную Красную книгу.

Напомним, по китайскому календарю Новый год 2022 г. наступит 1 февраля и продлится до 22 января 2023 года. Его символом станет Синий (Черный) Водяной Тигр.

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