Меру пресечения Порошенко объявят на Крещение

Прокуратура требует для экспрезидента, подозреваемого в госизмене, ареста или 1 млрд грн залога.
Печерский районный суд города Киева объявит решение о мере пресечения бывшему президенту Украины, действующему народному депутату от “Европейской солидарности” Петру Порошенко в среду, 19 января в 14.00.
Об этом стало известно из трансляции судебного заседания.
Как известно, Петру Порошенко выдвинули подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций по делу о незаконном снабжении угля с оккупированных территорий. Сообщником пятого президента по этому делу обвинение считает нардепа "ОПЗЖ" Виктора Медведчука.
Прокуратура обратилась в суд с ходатайством арестовать Порошенко с альтернативой залога в 1 млрд. гривен, обязать сдать паспорта и носить электронный браслет.
Судья Печерского райсуда Алексей Соколов, который будет объявлять решение, был назначен на этот пост в 2017 году самим Порошенко. В то же время он уже выносил обвинительный приговор директору завода, который принадлежал экспрезиденту.
Напомним, в понедельник, 17 января, в аэропорту "Киев" около 9:00 утра приземлился самолет из Варшавы, на борту которого находился пятый президент Украины Петр Порошенко, подозреваемый в государственной измене. В 11.00 он прибыл в Печерский районный суд Киева, где началось судебное заседание по поводу избрания подозреваемому меры пресечения.
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