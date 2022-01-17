Порошенко пожаловался, что в аэропорту ему долго не отдавали паспорт

Порошенко пожаловался, что в аэропорту ему долго не отдавали паспорт

В аэропорту паспорт бывшего президента проверяли 15 минут.

Пятый президент Украины и лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко утром, 17 января, прилетел из Варшавы (Польша) в Киев. Самолет приземлился в аэропорту "Киев" в Жулянах около 9 утра.

Когда он уже стоял на паспортном контроле, к нему подошел сотрудник Государственного бюро расследований с повесткой с вызовом в суд. Он проходит подозреваемым по делу о государственной измене.

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Отметим, пограничники проверяли паспорт бывшего президента около 15 минут. Пограничники пропустили Порошенко.

"Они больше 15 минут проверяли мой паспорт, разрабатывая сценарий недопуска меня на территорию Украины", — заявил Порошенко.

С минуты на минуту в аэропорту "Киев" должен приземлиться самолет с Порошенко

Напомним, 20 декабря Государственное бюро расследований официально подтвердило и опубликовало видео о вручении подозрения пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение вручили по делу о так называемой "угольной госизмене".

Перед Новым годом, 29 декабря, Печерский районный суд Киева рассмотрел заявление прокурора, которым тот просил вернуть на доработку ходатайство о содержании под стражей подозреваемого в государственной измене пятого президента Петра Порошенко.

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