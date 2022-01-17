Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: где порывы ветра будут достигать 30 м/c

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: где порывы ветра будут достигать 30 м/c

Кроме того прогнозируют снег.

Сегодня, 17 января, "Гидрометцентр" предупреждает украинца о погодной опасности: сильный ветер.

Об этом рассказали в ТСН. Ранок 17 января.

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Порывы ветра будут достигать 30 метров в секунду. Больше всего непогода разыграется в Тернопольской области, на Прикарпатье и Буковине. На остальной территории страны порывы – до 22 метров в секунду.

Во всей стране, кроме юга, прогнозируется умеренный мокрый снег. Местами будут наблюдаться вьюги. Температура днем почти повсюду будет 1-3 градуса тепла. На крайнем юге – до +6.

Новости Украины: Гидрометцентр сообщает о сильных порывах ветра

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 гг. в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а наиболее аномально теплым станет январь.

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