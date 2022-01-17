Сильный ветер и мороз: погода на неделю в Одессе и области

Сильный ветер и мороз: погода на неделю в Одессе и области

Синоптики обещают плюсовые температуры днем, а ночью – минусовые.

В течение недели, 17-21 января, в Одессе и области ожидается ветреная погода. Температура будет колебаться от 6°С до 7°С тепла.

Об этом сообщили в пресс-службе городского совета со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

17 января в Одессе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура ночью 2-4°С мороза, днем – 4-6°С тепла.

В Одесской области облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, во второй половине дня местами небольшие осадки.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с, днем местами порывы, 15-17 м/с. Температура ночью будет опускаться до 0-5°С, днем столбик термометра поднимется до 2-7°С тепла.

18-19 января также облачно с прояснениями.

18 января местами небольшие осадки. Ветер северо-западный, 15-20 м/с, днем 19 января – 9-14 м/с. Температура ночью 1-6°С мороза, днем 0-5°С тепла.

20 января без существенных осадков, 21 января местами небольшие осадки. Температура ночью 1-6°С мороза, днем 0-5°С тепла.

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Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих.

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