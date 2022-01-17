Крещение-2022: где купаться в Одессе и области

19 января христиане восточного обряда празднуют великий церковный праздник – Крещение Господня.
19 января на пляжах Одессы и Одесской области пройдут крещенские купания.
В Одессе подготовят три участка для купаний: на пляжах "Лузановка", "Ланжерон" и 16-й станции Большого Фонтана. Все эти локации планируют оборудовать удобными заходами в воду, а неподалеку будут работать спасатели.
На территории Одесской области спасатели обустроят следующие пляжи:
- Балта – река Кодыма;
- Болград – источник, парк имени Пушкина;
- Грибовка – побережье местного водоема;
- Доброслав – пруд №1;
- Затока – 76 причал Днестровского лимана;
- Маяки – набережная реки Днестр (улица Речная, 41);
- Овидиополь – побережье Днестровского лимана;
- Рени – 11 км автодороги Измаил-Рени, шлюз "Викета";
- Саврань – река Савранка (улица Калинина; село Концеба, улица Гербенского), река Южный Буг (улица Генерала Карначева);
- Тарутино – местный природный пруд в 500 м от поселка;
- Теплодар – побережье Барабойского водохранилища;
- Фонтанка – побережье Черного моря, у ресторана "Яхта";
- Ширяево – Ширяевский пруд;
- Южное – городской пляж
Крещение Господне – христианский праздник, который ежегодно отмечают зимой 19 января. Его главная традиция и обряд – крещенское купание в проруби, или купели, – из года в год выполняется многими украинцами. Согласно верованию, вода во всех источниках чудодейственна и прибавляет здоровье.
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