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Крещение-2022: где купаться в Одессе и области

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Крещение-2022: где купаться в Одессе и области

19 января христиане восточного обряда празднуют великий церковный праздник – Крещение Господня.

19 января на пляжах Одессы и Одесской области пройдут крещенские купания.

В Одессе подготовят три участка для купаний: на пляжах "Лузановка", "Ланжерон" и 16-й станции Большого Фонтана. Все эти локации планируют оборудовать удобными заходами в воду, а неподалеку будут работать спасатели.

На территории Одесской области спасатели обустроят следующие пляжи:

  • Балта – река Кодыма;
  • Болград – источник, парк имени Пушкина;
  • Грибовка – побережье местного водоема;
  • Доброслав – пруд №1;
  • Затока – 76 причал Днестровского лимана;
  • Маяки – набережная реки Днестр (улица Речная, 41);
  • Овидиополь – побережье Днестровского лимана;
  • Рени – 11 км автодороги Измаил-Рени, шлюз "Викета";
  • Саврань – река Савранка (улица Калинина; село Концеба, улица Гербенского), река Южный Буг (улица Генерала Карначева);
  • Тарутино – местный природный пруд в 500 м от поселка;
  • Теплодар – побережье Барабойского водохранилища;
  • Фонтанка – побережье Черного моря, у ресторана "Яхта";
  • Ширяево – Ширяевский пруд;
  • Южное – городской пляж

Крещение Господне – христианский праздник, который ежегодно отмечают зимой 19 января. Его главная традиция и обряд – крещенское купание в проруби, или купели, – из года в год выполняется многими украинцами. Согласно верованию, вода во всех источниках чудодейственна и прибавляет здоровье.

На Закарпатье спасатели учили людей правильно погружаться в Крещение | Новости Украины

На Закарпатье спасатели учили людей правильно погружаться в Крещение | Новости Украины

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