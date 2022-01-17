Крещение-2022: где купаться в Одессе и области

19 января христиане восточного обряда празднуют великий церковный праздник – Крещение Господня.

19 января на пляжах Одессы и Одесской области пройдут крещенские купания.

В Одессе подготовят три участка для купаний: на пляжах "Лузановка", "Ланжерон" и 16-й станции Большого Фонтана. Все эти локации планируют оборудовать удобными заходами в воду, а неподалеку будут работать спасатели.

Также читайте Крещение 19 января: ритуалы и обряды

На территории Одесской области спасатели обустроят следующие пляжи:

Балта – река Кодыма;

Болград – источник, парк имени Пушкина;

Грибовка – побережье местного водоема;

Доброслав – пруд №1;

Затока – 76 причал Днестровского лимана;

Маяки – набережная реки Днестр (улица Речная, 41);

Овидиополь – побережье Днестровского лимана;

Рени – 11 км автодороги Измаил-Рени, шлюз "Викета";

Саврань – река Савранка (улица Калинина; село Концеба, улица Гербенского), река Южный Буг (улица Генерала Карначева);

Тарутино – местный природный пруд в 500 м от поселка;

Теплодар – побережье Барабойского водохранилища;

Фонтанка – побережье Черного моря, у ресторана "Яхта";

Ширяево – Ширяевский пруд;

Южное – городской пляж

Крещение Господне – христианский праздник, который ежегодно отмечают зимой 19 января. Его главная традиция и обряд – крещенское купание в проруби, или купели, – из года в год выполняется многими украинцами. Согласно верованию, вода во всех источниках чудодейственна и прибавляет здоровье.

На Закарпатье спасатели учили людей правильно погружаться в Крещение | Новости Украины

Читайте также: