Водохреще-2022: де купатися в Одесі та області

19 січня християни східного обряду святкують велике церковне свято – Водохреща Господнього.
19 січня на пляжах Одеси та Одеської області відбудуться хрещенські купання.
В Одесі підготують три ділянки для купань: на пляжах "Лузанівка", "Ланжерон" та 16-й станції Великого Фонтану. Всі ці локації планують обладнати зручними заходами в воду, а неподалік працюватимуть рятувальники.
На території Одеської області рятувальники облаштують наступні пляжі:
- Балта – річка Кодима;
- Болград – джерело, парк імені Пушкіна;
- Грибівка – узбережжя місцевого водоймища;
- Доброслав – ставок №1;
- Затока – 76 причал Дністровського лиману;
- Маяки – набережна річки Дністер (вулиця Річна, 41);
- Овідіополь – узбережжя Дністровського лиману;
- Рені – 11 км автодороги Ізмаїл-Рені, шлюз "Вікета";
- Саврань – річка Савранка (вулиця Калініна; село Концеба, вулиця Гербенського), річка Південний Буг (вулиця Генерала Карначова);
- Тарутине – місцевий природний ставок на відстані 500 м від селища;
- Теплодар – узбережжя Барабойського водосховища;
- Фонтанка – узбережжя Чорного моря, біля ресторану "Яхта";
- Ширяєве – Ширяєвський ставок;
- Южне – міський пляж
Хрещення Господнє – християнське свято, яке щороку святкується взимку 19 січня. Його головна традиція та обряд – водохресне купання в ополонці, або купелі, – із року в рік виконується багатьма українцями. Адже за віруванням вода у всіх джерелах чудодійна і додає здоров’я.
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