Водохреще-2022: де купатися в Одесі та області

Водохреще-2022: де купатися в Одесі та області

19 січня християни східного обряду святкують велике церковне свято – Водохреща Господнього.

19 січня на пляжах Одеси та Одеської області відбудуться хрещенські купання.

В Одесі підготують три ділянки для купань: на пляжах "Лузанівка", "Ланжерон" та 16-й станції Великого Фонтану. Всі ці локації планують обладнати зручними заходами в воду, а неподалік працюватимуть рятувальники.

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На території Одеської області рятувальники облаштують наступні пляжі:

Балта – річка Кодима;

Болград – джерело, парк імені Пушкіна;

Грибівка – узбережжя місцевого водоймища;

Доброслав – ставок №1;

Затока – 76 причал Дністровського лиману;

Маяки – набережна річки Дністер (вулиця Річна, 41);

Овідіополь – узбережжя Дністровського лиману;

Рені – 11 км автодороги Ізмаїл-Рені, шлюз "Вікета";

Саврань – річка Савранка (вулиця Калініна; село Концеба, вулиця Гербенського), річка Південний Буг (вулиця Генерала Карначова);

Тарутине – місцевий природний ставок на відстані 500 м від селища;

Теплодар – узбережжя Барабойського водосховища;

Фонтанка – узбережжя Чорного моря, біля ресторану "Яхта";

Ширяєве – Ширяєвський ставок;

Южне – міський пляж

Хрещення Господнє – християнське свято, яке щороку святкується взимку 19 січня. Його головна традиція та обряд – водохресне купання в ополонці, або купелі, – із року в рік виконується багатьма українцями. Адже за віруванням вода у всіх джерелах чудодійна і додає здоров’я.

На Закарпатті рятувальники вчили людей правильно занурюватися на Водохреще | Новини України

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