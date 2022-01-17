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Водохреще-2022: де купатися в Одесі та області

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Водохреще-2022: де купатися в Одесі та області

19 січня християни східного обряду святкують велике церковне свято – Водохреща Господнього.

19 січня на пляжах Одеси та Одеської області відбудуться хрещенські купання. 

В Одесі підготують три ділянки для купань: на пляжах "Лузанівка", "Ланжерон" та 16-й станції Великого Фонтану.  Всі ці локації планують обладнати зручними заходами в воду, а неподалік працюватимуть рятувальники.

На території Одеської області рятувальники облаштують наступні пляжі:

  • Балта – річка Кодима;
  • Болград – джерело, парк імені Пушкіна;
  • Грибівка – узбережжя місцевого водоймища;
  • Доброслав – ставок №1;
  • Затока – 76 причал Дністровського лиману;
  • Маяки – набережна річки Дністер (вулиця Річна, 41);
  • Овідіополь – узбережжя Дністровського лиману;
  • Рені – 11 км автодороги Ізмаїл-Рені, шлюз "Вікета";
  • Саврань – річка Савранка (вулиця Калініна; село Концеба, вулиця Гербенського), річка Південний Буг (вулиця Генерала Карначова);
  • Тарутине – місцевий природний ставок на відстані 500 м від селища;
  • Теплодар – узбережжя Барабойського водосховища;
  • Фонтанка – узбережжя Чорного моря, біля ресторану "Яхта";
  • Ширяєве – Ширяєвський ставок;
  • Южне – міський пляж

Хрещення Господнє – християнське свято, яке щороку святкується взимку 19 січня. Його головна традиція та обряд – водохресне купання в ополонці, або купелі, – із року в рік виконується багатьма українцями. Адже за віруванням вода у всіх джерелах чудодійна і додає здоров’я. 

На Закарпатті рятувальники вчили людей правильно занурюватися на Водохреще | Новини України

На Закарпатті рятувальники вчили людей правильно занурюватися на Водохреще | Новини України

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