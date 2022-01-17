Вчені записали на відео, як мозок формує нові спогади

Вчені записали на відео, як мозок формує нові спогади

Спеціалісти вважають експеримент проривом.

Дослідники з Університету Південної Каліфорнії записали відео, як мозок рибок Даніо, яких ще називають зебрафіш, обробляє та зберігає спогади. Це проривне дослідження, що допоможе розробити нові методи лікування посттравматичного стресового розладу (ПТСР).

Про це повідомляється у пресрелізі дослідження на сайті USC Viterbi.

Як формуються спогади

"Протягом останніх 40 років за загальноприйнятою думкою вважалося, що людина вчиться нового, коли зв'язки між нейронами мозку посилюються, але це не те, що ми виявили", — сказав співавтор дослідження, фахівець у галузі комп'ютерної інженерії Карл Кессельман.

Керівник дослідження професор Дон Арнольд з Університету Південної Каліфорнії назвав отримані результати найкращими з можливих. "Ми спостерігали різку зміну кількості нейронних зв'язків — одні зникали, інші формувалися у відокремлених ділянках мозку".

Арнольд каже, що раніше вважалося непорушною істиною те, що сила нейронних зв'язків змінюється.

Отримані результати свідчать про те, що небажані спогади, на відміну від інших, формуються в окремій ділянці мозку – амігдалі, або мигдалеподібному тілі, яке відповідає за емоційні реакції.

Раніше дієтологи повідомили, що адекватне споживання Омега-3 жирних кислот може допомогти нашому мозку працювати ефективніше.

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