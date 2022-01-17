Води по пояс: центральну частину Ізраїлю накрила сильна вода

Метеорологи інформують про різке похолодання.
Сильна повінь накрила центральну частину Ізраїлю.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 17 січня.
Після сильних злив там тепер замість машин на дорогах човни, адже по-іншому пересуватися просто неможливо. Води по пояс. Кількох людей рятувальникам довелося визволяти з власних автомобілів.
Містечко Лод узагалі було відрізане від транспортних сполучень. Єдиний спосіб виїхати чи заїхати звідти був потяг.
Метеорологи своїми прогнозами не втішають. Кажуть, після дощів прийде різке похолодання.
Нагадаємо, рекордна спека накрила Австралію - на континенті зафіксували понад + 50. Для цієї країни це абсолютний рекорд. За словами місцевих синоптиків це стало можливо внаслідок відсутності гроз, які зазвичай цього сезону активно відбуваються в регіоні.
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