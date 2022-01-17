Води по пояс: центральну частину Ізраїлю накрила сильна вода

Метеорологи інформують про різке похолодання.

Сильна повінь накрила центральну частину Ізраїлю.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 17 січня.

Після сильних злив там тепер замість машин на дорогах човни, адже по-іншому пересуватися просто неможливо. Води по пояс. Кількох людей рятувальникам довелося визволяти з власних автомобілів.

Містечко Лод узагалі було відрізане від транспортних сполучень. Єдиний спосіб виїхати чи заїхати звідти був потяг.

Метеорологи своїми прогнозами не втішають. Кажуть, після дощів прийде різке похолодання.

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Нагадаємо, рекордна спека накрила Австралію - на континенті зафіксували понад + 50. Для цієї країни це абсолютний рекорд. За словами місцевих синоптиків це стало можливо внаслідок відсутності гроз, які зазвичай цього сезону активно відбуваються в регіоні.

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