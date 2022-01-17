З літака до суду: Порошенко повертається до України

З літака до суду: Порошенко повертається до України

Сьогодні на експрезидента чекають у суді.

Петро Порошенко повертається до України: за дві години в аеропорту "Київ" має приземлитися літак з Варшави на борту із п'ятим президентом.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 17січня.

Також читайте У ДБР не виключають, що Порошенку і Медведчуку можуть влаштувати перехресний допит

Зустрічати експрезидента на летовищі планують численні прихильники. Вже об 11:00 у Печерському суді Києва повинне розпочатися засідання щодо обрання запобіжного заходу Порошенку.

Йому висунули підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у справі про незаконне постачання вугілля з окупованих територій. Спільником п'ятого президента у цій справі обвинувачення вважає нардепа "ОПЗЖ" Віктора Медведчука.

Повістку про виклик до ДБР Порошенку намагалися вручити рівно місяць тому, але політик від правоохоронців відмахнувся, сів до свого авто, після чого вилетів із країни. Підозру йому надіслали поштою.

Відомо, що Офіс генпрокурора погодив клопотання про обрання запобіжного заходу Порошенку у вигляді арешту з можливістю внесення застави в розмірі мільярда гривень.

Нагадаємо, На початку січня 2022-го Печерський районний суд Києва наклав арешт на майно п’ятого президента України. Втім, оприлюднення повного тексту ухвали суду перенесли на 14 січня.

Читайте також: