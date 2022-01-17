С самолета в суд: Порошенко возвращается в Украину

С самолета в суд: Порошенко возвращается в Украину

Сегодня экспрезидента ждут в суде.

Петр Порошенко возвращается в Украину: через два часа в аэропорту "Киев" должен приземлиться самолет из Варшавы на борту с пятым президентом.

Об этом сообщает ТСН.Ранок 17 января.

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Встречать экспрезидента на аэродроме планируют многочисленные поклонники. Уже в 11:00 в Печерском суде Киева должно начаться заседание по избранию меры пресечения Порошенко.

Ему выдвинули подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций по делу о незаконном снабжении угля с оккупированных территорий. Сообщником пятого президента по этому делу обвинение считает нардепа "ОПЗЖ" Виктора Медведчука.

Повестку о вызове в ДБР Порошенко пытались вручить ровно месяц назад, но политик от правоохранителей отмахнулся, сел в свой автомобиль, после чего вылетел из страны. Подозрение ему отправили по почте.

Известно, что Офис генпрокурора согласовал ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко в виде ареста с возможностью внесения залога в размере миллиарда гривен.

Напомним, В начале января 2022 Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество пятого президента Украины. Впрочем, обнародование полного текста определения суда было перенесено на 14 января.

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