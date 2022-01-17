С самолета в суд: Порошенко возвращается в Украину

Сегодня экспрезидента ждут в суде.
Петр Порошенко возвращается в Украину: через два часа в аэропорту "Киев" должен приземлиться самолет из Варшавы на борту с пятым президентом.
Об этом сообщает ТСН.Ранок 17 января.
Встречать экспрезидента на аэродроме планируют многочисленные поклонники. Уже в 11:00 в Печерском суде Киева должно начаться заседание по избранию меры пресечения Порошенко.
Ему выдвинули подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций по делу о незаконном снабжении угля с оккупированных территорий. Сообщником пятого президента по этому делу обвинение считает нардепа "ОПЗЖ" Виктора Медведчука.
Повестку о вызове в ДБР Порошенко пытались вручить ровно месяц назад, но политик от правоохранителей отмахнулся, сел в свой автомобиль, после чего вылетел из страны. Подозрение ему отправили по почте.
Известно, что Офис генпрокурора согласовал ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко в виде ареста с возможностью внесения залога в размере миллиарда гривен.
Напомним, В начале января 2022 Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество пятого президента Украины. Впрочем, обнародование полного текста определения суда было перенесено на 14 января.