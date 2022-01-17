Астролог назвал самые спортивные знаки Зодиака

Как известно, спорт – это здоровье, поэтому к нему должны стремиться все без исключения.

Однако одни чуть ли не каждый день бегают в фитнес-зал, а у других абонемент туда – даже будучи купленным – пылится на полке в прихожей, потому что у его хозяина есть другие интересы. Астролог Людмила Булгакова назвала самые спортивные знаки Зодиака.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы – самый спортивный знак из всего зодиакального круга. Спортом они увлекаются с раннего детства, причем без малейших понуканий со стороны старших – родителей и тренеров. Они также выдерживают все сопутствующие этому неудобства: ранние подъемы, тяжелые физические нагрузки, необходимость совмещать занятия с учебой. При определенной доле везения представители знака становятся профессиональными спортсменами и занимают престижные – а то и самые высокие – места, и даже становятся мировыми и олимпийскими чемпионами.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки не стремятся занять место на пьедестале почета, их цель – обеспечить себе здоровый дух в здоровом теле. Для этого они используют первый попавший – удобный – способ, чтобы потренироваться: как минимум два раза в неделю посещают фитнес-зал, бегают по турам, ходят в бассейн. Если же такой возможности – скажем, по причине пандемии – у них нет, они найдут выход: предпочтут тренажерам в зале уличные или будут заниматься дома, у открытого окна. Для представителей знака самым главным являются не условия, в которых проходят тренировки, а их регулярность.

Лев (23.07 – 21.08)

Львов с полным правом можно назвать одним из самых спортивных знаков Зодиака, но спорт ради спорта – точно не для них, как правило, представители знака преследуют совсем другие цели. Во-первых, они получают удовольствие от своего отражения в зеркалах зала – они стараются, чтобы оно было на самом высоком уровне, покупая самую дорогую и модную одежду и аксессуары. Ну а во-вторых, они с наслаждением демонстрируют результаты занятий – стройные ноги, тонкую талию и потерявшие в объеме бедра – для них это звездный час.

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