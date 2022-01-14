Мера пресечения Порошенко: стала известна дата избрания

Следователь ГБР ходатайствует об аресте пятого президента.

Печерский районный суд Киева назначил судебное заседание по уголовному производству относительно преступной схемы поставки угля с временно оккупированных территорий и содействия террористическим организациям "Л/ДНР".

Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.

"17 января 2022 года в 11 часов 00 мин. будет рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Порошенко Петра Алексеевича", — говорится в сообщении.

Напомним:

В ГБР надеются, что пятый президент Петр Порошенко самостоятельно прибудет в суд, где ему будут избирать меру пресечения.

Также в Государственном бюро расследований не исключают проведение перекрестного допроса экс-президента Украины, народного депутата Петра Порошенко и народного депутата Виктора Медведчука, если у следствия будет такая необходимость.

Печерский суд арестовал имущество Петра Порошенко | Новости Украины

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