У соратников Порошенко провели обыски по "угольному делу"

Следователи ГБР обыскали места возможного хранения вещей или документов, имеющих значение для уголовного производства по делу экс-президента.
В среду, 29 декабря, сотрудники ГБР провели обыски по делу о преступной схеме снабжения угля с территорий террористических организаций "Л/ДНР", в которой фигурирует бывший президент Украины, действующий народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко.
Как сообщили в пресс-службе ГБР, обыски проходили на основании соответствующих определений следственного судьи по местам возможного хранения вещей или документов, имеющих значение для уголовного производства.
"В очередной раз подчеркиваем, что ГБР действует исключительно в пределах и способом, определенным законодательством, и проведение обысков осуществляется только с целью выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных правонарушений и отыскания орудий совершения уголовных правонарушений", — говорится в официальном сообщении.
Руководитель центрального штаба "Европейской солидарности" Александр Турчинов на брифинге уточнил, у кого именно проводились в этот день обыски.
По его словам, следователи ГБР обыскивали дом помощника пятого президента Петра Порошенко, чрезвычайного и полномочного посла Юрия Онищенко, экс-депутата Сергея Березенко и некоторых других, неназванных однопартийцев.
Напомним, что Петру Порошенко объявили подозрение в госизмене и содействии терроризму по делу со снабжением угля с временно оккупированных территорий.
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