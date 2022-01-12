Порошенко розповів, що повертається до України

Порошенко розповів, що повертається до України

Експрезидент прилетить з Варшави.

Експрезидент України Петро Порошенко, якому ДБР вручило підозру про державну зраду, повернеться до України з-за кордону 17 січня.

Про це повідомили у пресслужбі "Європейської Солідарності".

Лідер "ЄС" повернеться до Києва літаком з польської Варшави, де перебуває вже кілька тижнів.

"Не раджу владі лякати мене арештом прямо в аеропорту. Я повертаюся 17 січня о 9 ранку", - цитують Порошенка у пресслужбі політсили.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань офіційно підтвердило і опублікувало відео про вручення підозри п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозру вручили у справі про так звану "вугільну держзраду". Йдеться вчинення злочинів, передбачених ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичних організацій) Кримінального кодексу України.

Згодом з'явилася інформація, що в Офісі генпрокурора підписали клопотання до суду про арешт Порошенка. Втім, за кілька днів до нового року прокуратура відкликала клопотання про утримання під вартою експрезидента, ДБР - заперечує це.

На початку січня 2022-го Печерський районний суд Києва наклав арешт на майно п’ятого президента України. Втім, оприлюднення повного тексту ухвали суду перенесли на 14 січня.

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