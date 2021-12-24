Офіс генпрокурора погодив клопотання про арешт Порошенка - ЗМІ

Венедіктова несподівано пішла у відпустку саме в той день, коли мала би підписати підозру Порошенку.

В Офісі генпрокурора підписали клопотання до суду про арешт експрезидента Петра Порошенка.

Про це повідомляє видання "Главком", посилаючись на власні джерела в правоохоронному відомстві.

Як альтернативний запобіжний захід, в Офісі генпрокурора просять призначити заставу в мільярд гривень. Клопотання про арешт підписав виконувач обов'язків генпрокурора Олексій Симоненко. Сама генпрокурорка Ірина Венедіктова несподівано пішла у відпустку саме в той день, коли мала би підписати підозру Порошенку.

Інформацію про клопотання на своїй сторінці у соціальній мережі підтвердила і депутатка від "ЄС" Ірина Герещенко. "В Святвечір Офіс Генпрокурора підтвердив інформацію, яка стала відома ЗМІ ще зранку, що ГПУ погодив клопотання про арешт П. Порошенка з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн", - написала вона.

В Святвечір Офіс Генпрокурора підтвердив інформацію, яка стала відома ЗМІ ще зранку, що ГПУ погодив клопотання про... Опубліковано Iryna Gerashchenko Пʼятниця, 24 грудня 2021 р.

П'ятого президента підозрюють у державній зраді. Ідеться про купівлю Україною вугілля в ОРДЛО в перші роки війни за посередництва Віктора Медведчука.

Сам Петро Порошенко нині перебуває за кордоном, але обіцяє повернутись у першій половині січня.

Читайте також:

Вбивство журналіста Шеремета: з Антоненка зняли електронний браслет

В Ізраїлі випробовують новий препарат проти COVID-19: вже є приголомшливі результати

У Маріуполі "злодій в законі" керував бандою, яка викрадала людей та змушувала їх продавати наркотики