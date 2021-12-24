Дантес пригадав свій найгірший Новий рік: "Сидів під землею"

Так зірка зустрічав свято у Харкові.

Український співак та шоумен Володимир Дантес вирішив розповісти про свій найгірший Новий рік.

До слова, у святковий вечір 2006 року артист виступав у Харкові. Так, він разом з друзями працював у заміському комплексі. Товариші були аніматорами, а співак виконував різні кавери. Виступ Володимира закінчився о 23:50. Але йому неможна було сидіти в залі разом з гостями.

"Мій виступ закінчувався о 23.50. Оскільки я мав обслуговувати гостей, то не міг бути разом із ними в залі", - пригадав артист за лаштунками Improv Live Show.

Володимир Дантес / instagram.com/vladimirdantes

Тому одразу після свого виступу виконавець пішов до підвалу та чекав свого наступного виступу. Так, Володимир мав знову співати о 00:10.

"Друзі розважали народ, а я чекав на свій наступний вихід о 00.10. Протягом 20-ти хвилин чув, як люди кричать, сміються, запускають феєрверки. А я сидів сам під землею з газованкою в руці", - поділився Дантес.

Після того Володимир пообіцяв собі, що більше так Новий рік не зустрічатиме.

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