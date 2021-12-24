Офис генпрокурора согласовал ходатайство об аресте Порошенко – СМИ

Венедиктова неожиданно ушла в отпуск именно в тот день, когда должна была подписать подозрение Порошенко.

В Офисе генпрокурора подписали ходатайство в суд об аресте экс-президента Петра Порошенко.

Об этом сообщает издания "Главком", ссылаясь на собственные источники в правоохранительном ведомстве.

Как альтернативная мера пресечения, в Офисе генпрокурора просят назначить залог в миллиард гривен. Ходатайство об аресте подписал исполняющий обязанности генпрокурора Алексей Симоненко. Сама генпрокурор Ирина Венедиктова неожиданно ушла в отпуск именно в тот день, когда должна была подписать подозрение Порошенко.

Пятый президент подозревается в государственной измене. Речь идет о покупке Украиной угля у ОРДЛО в первые годы войны при посредничестве Виктора Медведчука.

Сам Петр Порошенко сейчас находится за границей, но обещает вернуться в первой половине января.

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