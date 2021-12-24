Зеленский неожиданно созывает заседание СНБО: когда состоится

Заседание состоится на следующей неделе в среду.

Президент Украины Владимир Зеленский созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны не на пятницу, как обычно, а на среду.

Об этом сообщили в аппарате СНБО.

Президент Зеленский поручил секретарю СНБО Алексею Данилову организовать проведение заседания после его сегодняшнего доклада. Согласно поручению, заседание Совета нацбезопасности и обороны состоится на следующей неделе, 29 декабря.

"Сегодня, 24 декабря 2021, после доклада секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова президент Украины Владимир Зеленский принял решение о проведении в среду, 29 декабря 2021, заседание СНБО Украины", — говорится в сообщении СНБО.

Какие вопросы будут рассматриваться на заседании СНБО – пока неизвестно. Также не сообщается о времени проведения заседания.

Как сообщалось ранее, Данилов рассказал о количестве российских военных у украинской границы.

Читайте также: