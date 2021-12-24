Не только Украина: в каких странах женщины тоже военнообязанные

Наша страна не единственная в мире, где женщины должны быть на учете военных структур.

В Украине женщины обязали стать на военный учет. Соответствующий приказ Министерства обороны вступил в силу 17 декабря 2021 года и вызвал большой резонанс в обществе. Украинцы в последние дни активно обсуждают эту новость. Однако наша страна не единственная, где есть подобная практика.

ТСН.ua собрал страны, где женщины также являются военнообязанными.

Израиль

Самая известная армия мира, где служат женщины, это израильская. Там призыву подлежат все граждане страны по достижению 18 лет. Израильтянки служат наравне с мужчинами в сухопутных войсках, во флоте и в авиации, но в большинстве своем барышни служат в артиллерии или пограничных войсках. Правда, срок службы у женщин в Израиле на год меньше, чем у мужчин и составляет 2 года. Также Израиль – это единственная в мире страна, где женщины-военнослужащие могут участвовать в боевых действиях.

Каждый третий солдат Израиля – женщина (по статистике 33% от общего количества, составляющего 176,5 тысячи).

Получить отсрочку женщины могут по беременности или религиозным убеждениям.

Северная Корея

КНДР – закрытая страна мира, которая считается одной из самых милитаризованных и где женщин также берут в армию. Они служат в специальных воинских частях отдельно от мужчин. При этом срок службы в армии КНДР достаточно длительный — 7 лет для женщин, и аж 10 лет для мужчин. По разным оценкам, в армии КНДР служит около 10% барышень.

Однако не каждая корейская женщина призывается в ряды Вооруженных Сил. Туда попадают только те девушки, которые доказали свою верность партии. Они служат преимущественно в войсках противовоздушной обороны и береговой артиллерии. Однако в Северной Корее военная служба считается очень престижной.

Эритрея

Эритрея еще одна страна, где женщины служат наравне с мужчинами, правда, срок службы несколько меньше, чем в Израиле и составляет 1,5 года. Так, в этой африканской стране женщины участвовали в войне за независимость от Эфиопии, тогда добровольно шли служить даже девочки-подростки. Более 25% военнослужащих в Эритрее – женщины.

Норвегия

Норвегия стала первой страной в Европе и среди членов НАТО, где в армию призываются женщины. Так, там в 2013 году парламент проголосовал за то, чтобы военный призыв касался и женщин. Таким образом, в стране на военный учет должны стать женщины от 19 до 44 лет. Срок службы 7-19 месяцев. В Вооруженных силах королевства нет специальных квот для службы женщин, но, несмотря на это, около 27% норвежек сегодня проходят военную службу.

Китай

В Китае также существует всеобщий призыв, но он никогда не проводится. Женщин в Вооруженных Силах относительно немного. Огромное население Китая позволяет комплектовать армию преимущественно из добровольцев и их количество обычно удовлетворяет потребности вооруженных сил КНР. Массово женщин будут брать в Народно-освободительную армию Китая (НОАК) только в случае войны и всеобщей мобилизации.

Женщин также призывают в армию в таких странах, как Перу, Малайзия, Бенин.

Однако все же в большинстве государств мира женщины могут служить в армии добровольно. В основном это происходит в санитарных или пограничных частях. Так, в Испании, Швеции, США, Великобритании существуют специальные военные подразделения, укомплектованные женщинами. Женщины добровольно служат также в армиях Франции, Германии, Канады и Австралии, России и многих других стран. Однако им часто открыты не все должности и полномочия. К примеру, в Великобритании женщинам запрещено управлять танком или субмариной, запрещено посылать женщин на фронт. Управлять подлодками женщинам разрешено в Норвегии, Австралии, Канаде и Испании.

Напомним, в Украине вступил в силу приказ Министерства обороны, которым утвержден перечень отраслей и профессий для женщин, которые должны состоять на военном учете. Поэтому на учет военнообязанных теперь будут брать украинок, у которых есть профессии, родственные военно-учетным специальностям, и пригодные для прохождения военной службы по состоянию здоровья и возрасту. Предельный возраст пребывания в запасе и военном резерве – 60 лет.

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