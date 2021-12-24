В Израиле испытывают новый препарат против COVID-19: уже есть потрясающие результаты

В Израиле испытывают новый препарат против COVID-19: уже есть потрясающие результаты

Препарат испытывали на пациентах с легким и тяжелым COVID.

В Израиле ученые проводят клинические испытания препарата против коронавируса под названием Amor-18. Во время второго этапа исследований все 18 человек, принимавших лекарства, поправились.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Сказано, что во время клинических испытаний второй фазы 18 пациентов с COVID-19, госпитализированных с умеренными или тяжелыми симптомами, которым вводили Amor-18, разработанный израильской биотехнологической компанией Amorphical, выздоровели и были выписаны через несколько дней.

В то же время из 19 человек, которым давали плацебо, шестерых пришлось перевести в реанимацию, а двое умерли.

"Поскольку пациенты, получавшие препарат, поправлялись в течение нескольких дней и были выписаны домой, испытание прошло на 100% успешно", — говорится в сообщении.

В новом препарате Amor-18 основным компонентом является аморфный карбонат кальция (АСС). Он вводился перорально или путём ингаляции. В компании объяснили, что указанный компонент может регулировать кислотные изменения pH вокруг каждой ячейки. Эти изменения влияют на способность коронавируса проникать в клетки и размножаться.

Такой эффект позволяет лекарствам предотвратить распространение вируса, а также ухудшение состояния пациента.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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