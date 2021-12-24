Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 24 декабря

За последние сутки количество больных возросло более чем на 6,5 тысячи.
В Украине по состоянию на утро 24 декабря зафиксировано 6 647 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 248 человек, 14 874 пациента выздоровели.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Также за минувшие сутки было госпитализировано 1 646 человек, а 113 882 человека вакцинировано против COVID-19.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 637 038 человек;
- поправилось – 3 408 294 человека;
- летальных исходов – 94 432;
- проведено ПЦР-тестов – 16 626 864.
С начала вакцинальной кампании привито 14 537 066 человек, из них получили первую дозу – 14 537 064 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 296 090 человек, получили дополнительную дозу – 1 389 человек. Всего проведено 27 834 543 прививки.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.
Читайте также:
- Новый штамм коронавируса "Омикрон": чем он опаснее "Дельты"
- В Израиле заявили, что нашли способ уничтожать коронавирус через две секунды
- Pfizer готов адаптировать свою вакцину к штамму ”Омикрон” — Еврокомиссия