На операцию Анечке не хватает 300 тысяч гривен

На операцию Анечке не хватает 300 тысяч гривен

Девочка может получить шанс сделать самостоятельные шаги, чтобы жить более самостоятельной жизнью

Анечка Корсун может получить более полноценную жизнь благодаря операции, которую ей готовы провести израильские специалисты в Украине. Но родителям придется за нее заплатить десяток тысяч долларов, которых у них пока нет.

«В течение 10 лет наша семья проходит испытание на стойкость, сплоченность в борьбе с болезнью дочери – ДЦП. Пройден нелегкий путь реабилитаций, операций, но большая спастика тела не позволяет Анечке приобретать новые умения и ставит под угрозу ее будущее», — рассказывают родители девочки.

Анечка учится в 4 классе общеобразовательной школы, где передвигается на коляске, но израильские специалисты, недавно осмотревшие девочку, говорят, что это может измениться в случае проведения операции — селективной дорсальной ризотомии.

«Это неврологическая операция, лишающая гипертонуса мышц ног навсегда. Это большой шанс на свободу движения. С дальнейшей активной физической реабилитацией наша девочка сможет двигаться вперед к желаемой мечте: ходить с ходунцами самостоятельно, быть более независимой», — рассказывают родители ребенка.

Израильские специалисты будут проводить операцию с украинскими медиками в одной из местных больниц и это значительно снизит ее стоимость по сравнению, если бы эта стручка проводилась за границей. Но и так сумма очень велика для украинской семьи.

«Цена детской мечты составляет 17 000$. Умоляем небезразличных людей помочь нам успеть, ведь Анечка только в шаге от мечты», — просит мама девочки.

Реквизиты для помощи:

5168 7451 1261 6872 Корсун Сергей — папа

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