На операцію Ганусі не вистачає 300 тисяч гривень

Дівчинка може отримати шанс зробити самостійні кроки

Ганнуся Корсун може отримати більш повноцінне життя завдяки операції, яку їй готові провести ізраїльські фахівці в Україні. Але батькам доведеться за неї сплатити десяток тисяч доларів, яких у них поки немає.

«Протягом 10 років наша сім'я проходить випробовування на стійкість, згуртованість у боротьбі з хворобою донечки - ДЦП. Пройдено нелегкий шлях реабілітацій, операцій, але велика спастика тіла не дозволяє Ганнусі набувати нових вмінь і ставить під загрозу її майбутнє», - розповідають батьки дівчинки.

Ганнуся навчається у 4 класі загальноосвітньої школи, де пересувається на візку, але ізраїльські фахівці, які нещодавно оглянули дівчинку, кажуть, що це може змінитись у разі проведення операції - селективної дорсальної ризотомії.

«Це неврологічна операція, яка позбавляє гіпертонусу м'язів ніг назавжди. Це великий шанс на вільність руху. З подальшою активною фізичною реабілітацією наша дівчинка зможе рухатись вперед до бажаної мрії: ходити з ходунцями самостійно, бути більш незалежною», - розповідають батьки дитини.

Ізраїльські фахівці будуть проводити операцію з українськими медиками в одній із місцевих лікарень і це значно зменшить її вартість порівняно з тим, якби це втручання проводилось за кордоном. Але і так сума дуже велика для української родини.

«Ціна дитячої мрії становить 17 000$. Благаємо небайдужих людей допомогти нам встигнути, адже Ганнуся лише за крок до мрії», - просить мама дівчинки.

Реквізити для допомоги:

5168 7451 1261 6872 Корсун Сергій - тато

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